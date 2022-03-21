From the National Weather Service:
...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR HUNT...COLLIN...SOUTHEASTERN
GRAYSON AND FANNIN COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 PM CDT...
THE STORMS WHICH PROMPTED THE WARNING HAVE WEAKENED BELOW SEVERE
LIMITS. THEREFORE THE WARNING WILL BE ALLOWED TO EXPIRE. HOWEVER
SMALL HAIL, GUSTY WINDS AND HEAVY RAIN ARE STILL POSSIBLE WITH THESE
THUNDERSTORMS.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTH CENTRAL
TEXAS.
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