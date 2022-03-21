Severe Thunderstorm Warning
Courtesy National Weather Service 
From the National Weather Service:
...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR HUNT...COLLIN...SOUTHEASTERN  
GRAYSON AND FANNIN COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 PM CDT...  
              
THE STORMS WHICH PROMPTED THE WARNING HAVE WEAKENED BELOW SEVERE  
LIMITS. THEREFORE THE WARNING WILL BE ALLOWED TO EXPIRE.  HOWEVER  
SMALL HAIL, GUSTY WINDS AND HEAVY RAIN ARE STILL POSSIBLE WITH THESE  
THUNDERSTORMS.  
  
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTH CENTRAL  
TEXAS.

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