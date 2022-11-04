Flooding possible

The National Weather Service is warning of the possibility of flooding this afternoon and evening.

 Courtesy National Weather Service

Greenville High School is closing early today due to a plumbing issue.

Multiple school districts in Hunt County are ending their schedules and dismissing students early this afternoon, due to the threat of severe weather later today.

As the school will be unable to serve lunch, the Greenville High School will be dismissing at noon.

As of 11 a.m., the Boles, Caddo Mills and Wolfe City ISDs have announced they will be closing early.

The Pioneer Technology and Arts (PTAA) Academy of Greenville is also closing early due to the weather.

The Greenville ISD ACE program has also been cancelled for this afternoon.

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