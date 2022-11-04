THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 560 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 36 COUNTIES
IN CENTRAL TEXAS
ANDERSON BELL BOSQUE
CORYELL FALLS FREESTONE
HENDERSON HILL LEON
LIMESTONE MCLENNAN MILAM
ROBERTSON
IN NORTH CENTRAL TEXAS
COLLIN COOKE DALLAS
DELTA DENTON ELLIS
FANNIN GRAYSON HOOD
HOPKINS HUNT JOHNSON
KAUFMAN LAMAR MONTAGUE
NAVARRO PARKER RAINS
ROCKWALL SOMERVELL TARRANT
VAN ZANDT WISE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, ARLINGTON, ATHENS, BONHAM,
BOWIE, BRIAR, BRIDGEPORT, BUFFALO, BURLESON, CALVERT, CAMERON,
CANTON, CARROLLTON, CENTERVILLE, CLEBURNE, CLIFTON, COMMERCE,
COOPER, COPPERAS COVE, CORSICANA, DALLAS, DECATUR, DENISON,
DENTON, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS, FAIRFIELD,
FLOWER MOUND, FORNEY, FORT HOOD, FORT WORTH, FRANKLIN, FRISCO,
GAINESVILLE, GATESVILLE, GLEN ROSE, GRANBURY, GRAND SALINE,
GREENVILLE, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HEARNE, HEATH, HILLSBORO,
JEWETT, KAUFMAN, KILLEEN, LEWISVILLE, MARLIN, MCKINNEY, MERIDIAN,
MEXIA, MIDLOTHIAN, NOCONA, NORMANGEE, OAK TRAIL SHORES, OAKWOOD,
PALESTINE, PARIS, PLANO, POINT, ROCKDALE, ROCKWALL, SHERMAN,
SULPHUR SPRINGS, TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN,
WACO, WAXAHACHIE, WEATHERFORD, WILLS POINT, AND WORTHAM.
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